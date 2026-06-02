Sardegna triatleta aggredito da uno squalo | 5 morsi e la fuga

Notizia in breve

Un triatleta è stato attaccato da uno squalo durante una sessione di nuoto in mare aperto in Sardegna. L’animale ha sferrato cinque morsi prima che l’atleta riuscisse a scappare. Lo squalo, solitamente considerato timido, ha agito ripetutamente contro il nuotatore. L’atleta ha riportato ferite da morsi e si trova in ospedale per le cure. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.