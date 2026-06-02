Sardegna triatleta aggredito da uno squalo | 5 morsi e la fuga
Un triatleta è stato attaccato da uno squalo durante una sessione di nuoto in mare aperto in Sardegna. L’animale ha sferrato cinque morsi prima che l’atleta riuscisse a scappare. Lo squalo, solitamente considerato timido, ha agito ripetutamente contro il nuotatore. L’atleta ha riportato ferite da morsi e si trova in ospedale per le cure. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Perché uno squalo solitamente timido ha attaccato ripetutamente il nuotatore?. Come ha fatto l'atleta a sopravvivere a cinque morsi consecutivi?. Quali rischi batterici corre il giovane dopo l'aggressione in Sardegna?. Cosa ha spinto il predatore a colpire proprio durante l'allenamento?.? In Breve Specie coinvolta squalo pinna nera di barriera con comportamento insolitamente aggressivo. Atleta francese di 28 anni residente a Sète subisce cinque morsi. Lesioni agli arti classificate come superficiali senza necessità di ricovero. Rischio infezioni batteriche monitorato dopo l'attacco nelle acque sarde. Giovanni Caselli aggredito da uno squalo in Sardegna: l’incubo di un atleta durante l’allenamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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