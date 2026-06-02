Santopadre | Sinner si è solo inceppato l’analisi sul momento del tennis italiano

Durante il Roland Garros, Vincenzo Santopadre ha commentato che Sinner si è semplicemente inceppato, senza dare troppo peso a questa battuta. La sua analisi si inserisce nel discorso più ampio sull’ottimo stato di salute del tennis italiano, che continua a ottenere risultati importanti nel torneo. La competizione prosegue con i giocatori italiani che mostrano una buona forma, mentre le sfide si susseguono sui campi parigini.

Il Roland Garros continua a parlare italiano e, secondo Vincenzo Santopadre, rappresenta l’ennesima conferma dello straordinario momento attraversato dal tennis azzurro. Nonostante la sorprendente eliminazione di Jannik Sinner abbia inizialmente fatto pensare a un ridimensionamento delle ambizioni tricolori, la presenza di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi nei quarti di finale dello Slam parigino racconta una realtà ben diversa. Intervenuto ai microfoni di Radio1 Sport, Santopadre ha invitato a leggere quanto accaduto a Parigi nella prospettiva più ampia della crescita del movimento italiano. “Jannik Sinner si è solo... 🔗 Leggi su Oasport.it

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