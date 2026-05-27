Dal restyling sul Corso all' illuminazione fino ai lavori in via Santi Martiri e in via Ligea | De Luca annuncia gli interventi di giugno e luglio

Notizia in breve

Da questa mattina sono ripresi i lavori di riqualificazione in via Fieravecchia, dopo il sopralluogo del nuovo sindaco di Salerno. Sette giorni dopo aver assunto l’incarico, ha visitato diverse zone della città, tra cui il Corso, via Santi Martiri e via Ligea, annunciando interventi di giugno e luglio. Le opere includono il restyling del Corso, l’installazione di nuova illuminazione e i lavori nelle strade centrali.