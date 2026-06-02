Il giorno dopo la vittoria al Palio, i reggenti di Sant’Erasmo hanno espresso soddisfazione per la vittoria, descrivendola come un’emozione forte e un risultato atteso da anni. La voce è rotta per i cori e i canti che hanno riempito le strade e il maniero, testimonianza dell’entusiasmo della comunità. La celebrazione si è protratta con festa e partecipazione, segnando un momento di grande gioia per il quartiere.

Legnano, 2 giugno 2026 – Il bello delle dichiarazioni dei reggenti il giorno dopo la vittoria al Palio è la voce: roca, stanca per i cori e per i canti per le strade e al maniero, ma felice. “Non piango mai, chi mi conosce lo sa - ha esordito il capitano di Sant’Erasmo, Pietro Potestio, al suo secondo anno di reggenza - eppure questa volta ho pianto anche io. La vittoria è un’emozione enorme e unica per ogni capitano: lo sapevo già da prima, ma ora so cosa significa”. In memoria di Andrea Mari. Commovente anche il ricordo di Valter Pusceddu, a cui il popolo biancoazzurro ha dedicato per tutta la notte il coro “Pusceddu è il vero re”: il fantino ha dedicato la vittoria al collega Andrea Mari, scomparso tragicamente in un incidente nel maggio del 2021 a soli 44 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant’Erasmo, un’emozione da Palio: “Spettacolo vero, aspettavamo da anni questa grande gioia”

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