Sant’Ermete avrà il nuovo stadio Martino | Lo aspettavamo da anni

A Sant’Ermete è stato inaugurato il nuovo stadio, un progetto annunciato da anni e ora finalmente realizzato. Nelle prime ore di utilizzo, il campo principale ha ospitato sessioni di allenamento e partite di giovani atleti durante il torneo Memorial Nicoletti. Nel frattempo, il 'Mazzola' si trova in buone condizioni e ha visto la ripresa delle attività sul suo antistadio, che ieri ha ospitato i primi calci dopo i lavori di ristrutturazione.

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Il ’Mazzola’ gode di buona salute. E ieri pomeriggio primi calci sul rinnovato antistadio, con i ragazzi delle squadre impegnate al torneo Memorial Nicoletti. Dopo i lavori in via della Resistenza (dove si ultimando il nuovo palasport), il prossimo, grande cantiere dello sport a Santarcangelo sarà a Sant’Ermete. La giunta ha dato il via all’iter per il progetto di riqualificazione del centro sportivo della frazione: un investimento da 650mila euro. Due le ipotesi in campo: "Il recupero dell’edificio esistente, se sarà tecnicamente possibile – spiega l’amministrazione – oppure una nuova costruzione". Questo per garantire un impianto "finalmente funzionale, dato che quello attuale non è né adeguato né sufficiente per la società calcio del Sant’Ermete, che si è dovuta dotare in questi anni di strutture temporanee".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sant’Ermete avrà il nuovo stadio. Martino: "Lo aspettavamo da anni" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclabile di Sant’Ermete, Mussoni: "Pronta per l’estate""I lavori per la nuova ciclabile di Sant’Ermete sono in fase avanzata e si concluderanno prima dell’estate". Inaugurati nuovi studi medici privati a Sant'ErmeteSi è svolta nella mattinata di sabato 18 aprile l'inaugurazione ufficiale di 'QuiMedica - Studi Medici Specialistici', nuova realtà sanitaria situata...