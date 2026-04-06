Grave incidente a Pasquetta nel Milanese | perde il controllo della moto e si schianta morto un 29enne

Nel pomeriggio di Pasquetta, un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto nel territorio comunale di Noviglio, nel Milanese. Secondo quanto ricostruito, l'uomo era in sella a una moto quando ha perso il controllo e si è schiantato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire i rilievi.

Un ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta, dopo un gravissimo incidente avvenuto nel territorio comunale di Noviglio (Milano), non lontano da Binasco (Milano). Il giovane, che viaggiava a bordo della sua motocicletta, è deceduto praticamente sul colpo a causa delle ferite riportate nell'impatto. L'allarme è scattato intorno alle 17.30 lungo la Strada Provinciale 203. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente autonomo: il centauro, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull'asfalto. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti nella carambola mortale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Incidente a Roma: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enneIncidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato... Leggi anche: Incidente nel Milanese, perde il controllo del monopattino e si schianta: gravissimo un uomo Temi più discussi: Pasqua blindata nel Cagliaritano: due incidenti nell'hinterland, spaccio di droga e armi. Il bilancio del primo weekend; Incidente a Anzio, Jonathan Faraoni muore nello schianto tra la sua moto e un'auto la mattina di Pasqua. E nella notte a Casal Monastero investito e ucciso Mattia Rizzetti, 17 anni; Muore nell’incidente in moto, grave il marito: tragedia in un giorno di festa; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale. Grave incidente a Pasquetta nel Milanese: perde il controllo della moto e si schianta, morto un 29enneIl drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio lungo la Provinciale 203 a Noviglio: inutili i soccorsi del 118 ... milanotoday.it Gualtieri Sicaminò, cade dal balcone mentre festeggia la Pasquetta: trasferito in elisoccorso a MessinaGrave incidente nel giorno di Pasquetta a Gualtieri Sicaminò. Un ragazzo è caduto da un balcone proprio mentre stava festeggiando il lunedì dell'Angelo. messina.gazzettadelsud.it Terrore sulla Statale 106: scontro frontale fra Cassano e Corigliano: Un lunedì pomeriggio di sangue e paura sulla Statale 106 Jonica. Un grave incidente stradale si è verificato poche ore fa nel tratto che collega Cassano all'Ionio a Corigliano-Rossano, confer facebook Grave incidente sulle piste a Madonna di Campiglio: 11enne cade con gli sci e viene elitrasportato in ospedale. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com