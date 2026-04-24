Al via la distribuzione di sacchi per il porta a porta a Sansepolcro

Dal 4 maggio al 12 giugno, nel centro storico e nelle zone limitrofe di Sansepolcro, si svolgerà la distribuzione annuale dei sacchi destinati alla raccolta porta a porta dei rifiuti. L’operazione coinvolgerà le utenze di queste aree e rappresenta una fase regolare del servizio di gestione dei rifiuti del comune. La distribuzione si svolgerà in un arco di circa sei settimane, con consegne pianificate in specifici giorni.

Arezzo, 24 aprile 2026 – È prevista dal 4 maggio al 12 giugno l’attività di distribuzione annuale dei sacchi per la raccolta domiciliare dei rifiuti per le utenze del Centro storico e dell’anello limitrofo del Comune di Sansepolcro. Per effettuare il ritiro, basterà recarsi, nel periodo indicato, presso l’Ufficio relazioni con il pubblico - URP (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00) o l’Ufficio ambiente (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì e giovedì, anche dalle ore 15.30 alle ore 17.00) del Comune, portando con sé un documento di riconoscimento e il Codice contribuente o il Codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la distribuzione di sacchi per il porta a porta a Sansepolcro Notizie correlate Rifiuti, controlli a tappeto: decolla il porta a porta, aperti migliaia di sacchiPistoia, 3 febbraio 2026 – Controlli mirati, progetti specifici e una task force dedicata per accompagnare il cambiamento del sistema di raccolta. Leggi anche: Con il porta a porta differenziata al 50% in un solo mese a Montesilvano: ora l'obiettivo è la Bandiera Blu Tutti gli aggiornamenti Sansepolcro, la sua storia: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della cittàArezzo, 19 gennaio 2026 – Sansepolcro, la sua storia: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della città. Prende avvio il ciclo di incontri Sansepolcro, la sua storia, ... lanazione.it Sansepolcro, nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, al via i lavori di realizzazioneArezzo, 17 dicembre 2025 – Nuovo parcheggio pubblico in Via dei Malatesta – Via dei Lorena, al via i lavori di realizzazione. Prendono ufficialmente avvio oggi i lavori per la realizzazione del nuovo ... lanazione.it