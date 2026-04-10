Dopo un’accesa discussione con un ospite del centro-sinistra, Bruno Vespa si trova al centro di nuove polemiche. L’episodio si aggiunge a un precedente confronto con un altro ospite, questa volta con un membro del Movimento Provenzano, riaccendendo le critiche sul conduttore di Porta a Porta. Vespa, che riceve circa 3,5 milioni di euro dalla Rai, ha difeso la propria condotta, affermando di essere sempre stato corretto nel suo ruolo.

Un diverbio, l’ennesimo, con un ospite in studio (del centro-sinistra), riaccende le polemiche su Bruno Vespa, l’artista molto ben pagato dalla Rai (circa 3,5 milioni di euro, ma Viale Mazzini non ha mai confermato né smentito la cifra svelata da La Notizia ), per condurre Porta a Porta su Rai 1. Stavolta a scatenare le ire del conduttore è stato il deputato dem Giuseppe Provenzano, protagonista giovedì – suo malgrado – di un duro botta e risposta con Vespa, concluso così dal padrone di casa: “Questo non glielo consento. Con quello che vedete in giro sulla par condicio, non glielo consento. Ha fatto una battuta che poteva risparmiarsi. Adesso stia zitto e lasci parlare gli altri”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Rai: dopo la lite con Provenzano, il Pd contro Vespa. L’artista di Porta a Porta difende la sua “indiscutibile correttezza”

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