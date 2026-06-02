A nove mesi dall’inizio del Festival di Sanremo 2027, le attività organizzative sono già in corso. Stefano De Martino si è unito a Fabrizio Ferraguzzo con l’obiettivo di gestire le cover musicali. Le operazioni all’interno dell’organizzazione sono già in fase di avvio, anche se la manifestazione si svolgerà solo nel 2027.

Le grandi manovre all’ombra dell’Ariston sono ufficialmente iniziate. Anche se mancano ben nove mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo, la macchina organizzativa è già in pieno fermento. Il nuovo nocchiero della kermesse ha un obiettivo chiarissimo: imprimere una svolta epocale e lasciare un segno indelebile nella storia della televisione pubblica. Le novità di Stefano De Martino. Per realizzare questa vera e propria rivoluzione, il conduttore di Affari Tuoi ha scelto di non camminare da solo. Al suo fianco, in veste di direttore musicale, ci sarà una figura di enorme peso specifico nell’industria discografica: Fabrizio Ferraguzzo, storico manager dei Måneskin. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Sanremo 2027, Stefano De Martino si affianca Fabrizio Ferraguzzo e cerca di salvare le cover

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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