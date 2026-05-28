I lavori per il Festival di Sanremo 2027 sarebbero già ufficialmente iniziati. Dopo settimane di indiscrezioni e voci sempre più insistenti sul futuro della kermesse, arrivano ora le prime conferme sul coinvolgimento diretto di Stefano De Martino. A parlare è stato Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, che all’Adnkronos ha spiegato come la macchina organizzativa del Festival sia già in fase di avvio. “Insieme a Stefano De Martino stiamo avviando la macchina”, ha dichiarato il dirigente Rai, confermando che si sta già lavorando a tutti gli aspetti burocratici e organizzativi dell’evento. Nuovo regolamento e squadra in costruzione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Sanremo 2027 verso il cambiamento: meno cantanti e rumors su Maria De Filippi

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Sanremo 2026 - Stefano De Martino conduttore e direttore artistico del Festival nel 2027

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