Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Catania con l’accusa di tentato omicidio dopo aver colpito alla testa la moglie di 49 anni durante una lite. La donna è in condizioni critiche e si trova in fin di vita. L’episodio si è verificato in un contesto domestico. Il sospettato è stato fermato dalle forze dell’ordine e si trova ora in custodia. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Un uomo di 53 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato femminicidio dopo aver colpito gravemente alla testa la moglie di 49 anni al culmine di una lite. L’episodio è avvenuto nella notte a Belsito, frazione di Misterbianco (Catania), e la donna si trova attualmente ricoverata in gravissime condizioni. L’aggressione in casa e l’arresto. Tutto è successo all’interno dell’abitazione della coppia. Secondo le prime ricostruzioni, al culmine di un’accesa discussione, l’uomo ha aggredito fisicamente la consorte utilizzando un corpo contundente per sferrare colpi mirati al capo. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine sul luogo dei fatti ha consentito ai carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile di bloccare l’aggressore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Colpisce con violenza la moglie alla testa, la donna è in fin di vita: 53enne arrestato per tentato omicidio a Catania

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