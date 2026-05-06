Caso Marangon | la difesa punta su una perizia per l’ipotesi omicidio

In un procedimento giudiziario in corso, la difesa di uno degli indagati ha richiesto una perizia tecnica per verificare l’ipotesi di omicidio. La richiesta si basa sull’analisi di specifici elementi che potrebbero mettere in discussione le conclusioni della Procura. Sono cinque le persone coinvolte nell’inchiesta, tutte indagate nel procedimento che si sta svolgendo a Vidor.

? Cosa scoprirai Quali prove tecniche potrebbero scardinare le conclusioni della Procura?. Chi sono i cinque indagati coinvolti nell'inchiesta di Vidor?. Come può la nuova perizia trasformare il caso in omicidio?. Perché la difesa contesta la ricostruzione attuale dei magistrati?.? In Breve Procura di Treviso coinvolge cinque indagati nel procedimento su Alex Marangon.. Avvocato Stefano Tigani depositerà perizia tecnica per rilanciare ipotesi omicidio.. La controversia legale si concentra sul borgo di Vidor.. La decisione influenzerà la percezione della giustizia nel territorio trevisano.. A Vidor, la Procura di Treviso si prepara a chiudere l’inchiesta su Alex Marangon coinvolgendo cinque indagati, mentre il legale della famiglia Tigani depositerà una perizia per riaprire la pista dell’omicidio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Marangon: la difesa punta su una perizia per l’ipotesi omicidio Notizie correlate Caso Spada: la difesa sfida l’arresto con una perizia medica? Cosa sapere La difesa di Luca Spada ricorre al Tribunale del Riesame di Bologna contro l'arresto dell'11 aprile. Omicidio di Rogoredo, la difesa di Cinturrino chiede la perizia psichiatrica su 5 testimoni: “Da accertare gli effetti della tossicodipendenza”La difesa di Carmelo Cinturrino, il poliziotto in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, chiede al gip di disporre "accertamenti tecnici... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il giallo di Vidor, indagini agli sgoccioli per la morte di Alex: la famiglia non si arrende; I voti del Varese: Sovogui strappa, Marangon segna e il Franco Ossola esulta; Il Varese si ripete: 1-0 anche al Saluzzo nel segno di Marangon; Alex Marangon, quasi tutti i partecipanti al rito positivi all'ayahuasca | Svolta inchiesta: cosa. MARANGON AYAHUASCA Caso Marangon, pista ‘rito di purificazione’: tutti i partecipanti positivi alla ayahuascaMarangon potrebbe essere morto a causa di una violenta crisi psicotica indotta dall’assunzione combinata di cocaina e ayahuasca ... statoquotidiano.it Alex Marangon, la rivelazione nelle pagine del diario: «Sono a terra». La difesa dei due curanderi: «Non si trattava di ayahuasca»La Procura di Treviso attende la relazione completa dei carabinieri, che finalmente possono ultimarla con l’esito del test tossicologici, per chiudere e archiviare il fascicolo per Omicidio ... ilgazzettino.it #Marangon Caso Marangon, pista ‘rito di purificazione’: tutti i partecipanti positivi alla ayahuasca - facebook.com facebook Morte Alex Marangon, svolta nelle indagini: ayahuasca e cocaina per i partecipanti x.com