Il 25 aprile, un giovane di 21 anni è stato arrestato con l'accusa di aver sparato. Le forze di polizia della Digos hanno individuato e fermato l'uomo, che appartiene alla comunità ebraica. L'arresto è stato effettuato dopo le indagini condotte dagli investigatori, che hanno ricostruito i dettagli dell'evento. La vicenda è sotto esame da parte delle autorità competenti, che stanno approfondendo i fatti.

È stato fermato con l'accusa di tentato omicidio dalla Digos il giovane che, il 25 aprile scorso, ha sparato contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, una coppia di attivisti dell'Anpi, a Roma. L'aggressione è avvenuta nei pressi di parco Schuster ed è stata messa in pratica con una pistola ad aria compressa. Il fermato sarebbe un 21enne che sarebbe vicino alla comunità ebraica della Capitale. Il giovane è stato individuato grazie a un fotogramma estrapolato da una delle telecamere di sicurezza della zona che lo avrebbe immortalato pochi istanti dopo gli spari. Dall'immagine, in cui si distinguono chiaramente uno scooter Honda Sh bianco e un casco integrale scuro con segni particolari, gli investigatori sono riusciti a risalire al sospettato e a ricostruire i suoi spostamenti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fermato con l'accusa di tentato omicidio chi ha sparato il 25 aprile: sarebbe un 21enne della comunità ebraica

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