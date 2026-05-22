Agrifotovoltaico | proposta per dare ai sindaci l’ultima parola

Una proposta regionale mira a modificare le modalità di approvazione dei progetti agrifotovoltaici, assegnando ai sindaci l’ultima parola nelle decisioni. Questa modifica potrebbe influenzare il ruolo amministrativo locale e il processo decisionale riguardante queste installazioni. Nel frattempo, i cittadini di Rosà ed Eraclea manifestano opposizione ai progetti in corso, protestando contro le potenziali conseguenze ambientali e territoriali. Le proteste sono state accompagnate da incontri pubblici e petizioni, mentre le autorità locali stanno valutando le nuove proposte legislative.

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