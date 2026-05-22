Agrifotovoltaico | proposta per dare ai sindaci l’ultima parola
Una proposta regionale mira a modificare le modalità di approvazione dei progetti agrifotovoltaici, assegnando ai sindaci l’ultima parola nelle decisioni. Questa modifica potrebbe influenzare il ruolo amministrativo locale e il processo decisionale riguardante queste installazioni. Nel frattempo, i cittadini di Rosà ed Eraclea manifestano opposizione ai progetti in corso, protestando contro le potenziali conseguenze ambientali e territoriali. Le proteste sono state accompagnate da incontri pubblici e petizioni, mentre le autorità locali stanno valutando le nuove proposte legislative.
?? Punti chiave Come cambierebbe il potere dei sindaci con la nuova proposta regionale? Perché i cittadini di Rosà ed Eraclea protestano contro i progetti? Quali soluzioni alternative propongono gli amministratori per proteggere il suolo? Cosa accadrà ai progetti già approvati se la legge venisse modificata??? In Breve Sindaca Elena Mezzalira oppone resistenza al progetto di Travessere a Rosà. Cittadini di Eraclea manifestano contro impianti fotovoltaici su terreni agricoli. Proponente chiede rin . 🔗 Leggi su Ameve.eu
AGRIVOLTAICO, CORAZZARI: «CAMBIAMO LA LEGGE, L'ULTIMA PAROLA AI SINDACI» | 21/05/2026
Sullo stesso argomento
Mafia e lavoro: proposta per dare la cittadinanza ai testimoniIl Partito Democratico ha depositato nelle Camere un disegno di legge che punta a sbloccare i percorsi di cittadinanza per i lavoratori stranieri che...
Marco Rubio prova a dare parola ai giornalisti: "Tu laggiù, no non tu! Questo è il caos, ragazzi"Home > Esteri > Marco Rubio prova a dare parola ai giornalisti: "Tu laggiù, no non tu! Questo è il caos, ragazzi" Momento di caos ieri alla Casa...