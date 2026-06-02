Un ragazzo di 12 anni, coinvolto in un tentato attacco con un coltello in una scuola di San Vito Lo Capo, aveva scritto in una chat che i suoi obiettivi erano tre studenti musulmani e una studentessa di colore. Ha riferito di aver citato anche atti di violenza di altri autori, tra cui un attacco di massa avvenuto all’estero. La polizia sta indagando sulle motivazioni e sui contenuti condivisi dal minore.

AGI - Il dodicenne che, nella scuola di San Vito Lo Capo, ha tentato di accoltellare un professore aveva scritto in una chat che i suoi principali bersagli erano "tre sprovveduti musulmani della mia classe e una ragazza nera" di un'altra classe. Il ragazzo cita anche Brenton Tarrant, lo stragista australiano, che uccise nel 2019 cinquantuno fedeli islamici inermi in due moschee di Christchurch e scrisse il manifesto 'La grande sostituzione' contro "l'invasione degli immigrati", e Payton Gendron, che nel 2022 a Buffalo scelse appositamente il quartiere dello Stato di New York con la più alta concentrazione di popolazione nera, per uccidere 10 persone in un supermercato. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - San Vito Lo Capo: l'aggressore 12enne cita Tarrant, Gendron e Timofey

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

11enne tenta di accoltellare il prof a scuola in diretta social a San Vito Lo CapoDurante una lezione in una scuola di San Vito Lo Capo, un 11enne ha tentato di colpire con un coltellino il docente di educazione tecnica.

San Vito Lo Capo, 11enne tenta di accoltellare il prof e riprende l’aggressione col cellulareUn ragazzo di 11 anni ha tentato di accoltellare un insegnante a San Vito Lo Capo.

Temi più discussi: San Vito Lo Capo — Un Mare... di Eventi 2026; Prof accoltellati a scuola: possibili legami tra i casi di San Vito Lo Capo e Trescore Balneario; RaiNews. . A San Vito Lo Capo, piccolo centro del trapanese, un undicenne, con caschetto in testa, ha tentato di accoltellare il professore e messo la diretta sui social. Gli investigatori stanno indagando il caso anche attraverso i profili del ragazzo. Secondo gli; Dodicenne tenta di accoltellare prof: sentito per ore dal pm, forse sfida social. Verifiche su chat.

Il ragazzino 12enne mancato omicida di San Vito Lo Capo (TP) proclamava Vado a scuola e uccido tre compagni islamici. Questo è il frutto del lavaggio del cervello e la pericolosa deriva anti-islamica imposta dalla destra italiana e non si fa molto con il solo x.com

Incendio a San Vito lo capo, le fiamme a baia Santa Margherita. Rogo in un lido di CampobelloDue incendi nel Trapanese. Alle 15 i vigli del fuoco, con tre mezzi, sono intervenuti a San Vito lo capo, a baia Santa Margherita. Un vasto incendio di sterpaglie ha lambito alcune abitazioni. Sul pos ... rainews.it

San Vito Lo Capo, la chat dell'orrore del dodicenne: Vado a scuola e uccido tre compagni islamiciLa vicenda di San Vito Lo Capo si fa ogni giorno più inquietante. Dopo il tentativo di aggressione al professore di tecnologia, emergono adesso nuovi dettagli dalle chat Telegram utilizzate dal dodice ... tp24.it