Ladri in azione a Spazio 37 | rubati oggetti personali ai senza fissa dimora

Durante il giorno di Pasquetta, nel pomeriggio del 6 aprile, alcuni individui non identificati sono entrati all’interno di Spazio 37, un centro che offre accoglienza e supporto a persone senza fissa dimora a Monza. Durante l’episodio, sono stati sottratti oggetti personali ai presenti nella struttura. La polizia ha avviato le indagini e sta raccogliendo eventuali testimonianze per identificare i responsabili.

Bruttissimo episodio a Monza durante il giorno di Pasquetta. Nel pomeriggio del 6 aprile infatti ignoti si sono intrufolati nello Spazio 37, la struttura destinata ad ospitare i servizi di accoglienza, assistenza e orientamento per le persone fragili senza dimora.“Qualcuno si è introdotto a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Accoglienza per clochard: le strutture comunali offrono supporto ai senza fissa dimora.Accoglienza per clochard: le strutture comunali offrono supporto ai senza fissa dimora. Leggi anche: Una donna ai domiciliari nascondeva nell'armadio un chilo di droga e un senza fissa dimora Temi più discussi: Ladri in azione a Matelica, l’allarme: Fate attenzione; Ladri in azione nella notte in borgata Belloni di Paesana; Raid di Pasqua, spariti gioielli e orologi: ladri in azione con i proprietari in casa; Ladri in azione tra Castegnato e Castel Mella: la polizia li segue e li arresta. Raid di Pasqua, spariti gioielli e orologi: ladri in azione con i proprietari in casaTra sabato e domenica, ladri in azione tra capoluogo e frazioni. Indagini in corso. Potenziati i controlli fino al ponte del Primo Maggio ... ilrestodelcarlino.it Spariti i copricerchi delle ruote. In azione i predoni di ricambiAuto, ciclomotori, moto e bici. Non sembrano esserci veicoli risparmiati dai ladri alla ricerca molto probabilmente di pezzi ... ilrestodelcarlino.it I ladri hanno approfittato del giorno di Pasquetta per introdursi in un appartamento a Monti e scappare con un bottino da oltre 700mila euro. - facebook.com facebook Ladri scatenati: colpiti la pizzeria Cittadella e un'area di servizio - Video x.com