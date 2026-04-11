Nella notte, i malviventi hanno preso di mira gli uffici di una stazione di servizio, trafugando circa 500 euro. La polizia ha riferito che il furto si è verificato senza danneggiare le pompe di carburante, che sono rimaste intatte. Gli investigatori stanno esaminando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili. Nessun’altra merce è risultata mancante o danneggiata durante il sopralluogo.

Furto aggravato l’altra notte ai danni della stazione di servizio Vigevano Petroli. I malviventi non hanno preso di mira le colonne che erogano carburante, bene molto prezioso, ma gli uffici del distributore: cercavano contanti e li hanno trovati, circa 500 euro il bottino. Per ottenerlo, una volta raggiunto il benzinaio di corso Pavia, appena fuori dalla città ducale, sul rettilineo tra Vigevano e la frazione Sforzesca in direzione del capoluogo, hanno forzato il gabiotto. All’interno hanno raggiunto una piccola cassaforte che custodiva il fondo cassa e, dopo aver aperto anche quella, si sono impadroniti del denaro in contanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vigevano che hanno effettuato un sopralluogo e stanno conducendo le indagini per arrivare ai responsabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Furto negli uffici del benzinaio. Rubati 500 euro

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