Bergamo aereo ultraleggero cade vicino case a Valbrembo | un morto e un ferito grave
Un aereo ultraleggero è caduto nel pomeriggio in un'area vicino a delle case a Valbrembo, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e al momento si conosce un morto e un ferito grave. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità competenti.
Un aereo ultraleggero è caduto intorno alle 16 a Valbrembo, in provincia di Bergamo, per cause ancora in corso di aggiornamento. Il velivolo, un Cessna 152, è precipitato vicino piazza Guglielmo Marconi, nei pressi di alcune abitazioni, senza coinvolgere altre persone se non quelle che erano a bordo dell’aereo. I soccorritori hanno estratto dalle lamiere i due occupanti del velivolo: per una persona è stato purtroppo constatato il decesso sul posto, mentre la seconda, di 19 anni, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso: sul posto, oltre ai soccorritori, anche il comando provinciale di Bergamo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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