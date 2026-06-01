Bergamo aereo ultraleggero cade vicino case a Valbrembo | un morto e un ferito grave

Notizia in breve

Un aereo ultraleggero è caduto nel pomeriggio in un'area vicino a delle case a Valbrembo, in provincia di Bergamo. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e al momento si conosce un morto e un ferito grave. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità competenti.