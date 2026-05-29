Incidente aereo a Carolina di Caluso | ultraleggero precipita in fase di decollo ferito il pilota

Notizia in breve

Un ultraleggero è precipitato durante il decollo nella frazione Carolina di Caluso, mercoledì sera. Il pilota è rimasto ferito e trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto a pochi metri dall’aviosuperficie I Rondoni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Nessun altro coinvolto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.