Incidente aereo a Carolina di Caluso | ultraleggero precipita in fase di decollo ferito il pilota
Un ultraleggero è precipitato durante il decollo nella frazione Carolina di Caluso, mercoledì sera. Il pilota è rimasto ferito e trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto a pochi metri dall’aviosuperficie I Rondoni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Nessun altro coinvolto. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Un incidente di volo è avvenuto nella prima serata di mercoledì 27 maggio 2026 a Caluso, a pochi metri dall’aviosuperficie I Rondoni, situata nella frazione Carolina. Un esperto pilota italiano di 60 anni, residente a Torino, è rimasto seriamente ferito dopo che il suo ultraleggero a motore è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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