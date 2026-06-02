San Martino dall’Argine scoperto laboratorio clandestino | lavoratori in nero pagati 9 euro per 12 ore Trovati anche dormitori abusivi

Un laboratorio clandestino è stato scoperto a San Martino dall’Argine, dove i lavoratori in nero venivano pagati 9 euro per 12 ore di lavoro. Sono stati individuati anche dormitori abusivi all’interno della struttura. La scoperta è avvenuta nel corso di un’ispezione che ha portato al sequestro dell’area e alla denuncia dei responsabili. La polizia ha confermato che l’attività operava senza autorizzazioni e rispettava le norme di sicurezza.

San Martino dall’Argine (Mantova), 2 giugno 2026 – Durante il giorno un’attività apparentemente regolare. Di sera e di notte, a porte e finestre sbarrate, un laboratorio clandestino dove lavoratori in nero confezionavano pacchi per dodici ore, pagati pochi euro a cottimo. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Mantova, insieme ai militari della Compagnia di Viadana, durante un ’ispezione in un capannone nella zona industriale di San Martino dall’Argine, nel Mantovano. Il controllo. Il controllo è scattato nei giorni scorsi, al termine di un’attività di monitoraggio. Secondo quanto accertato, l a ditta... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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