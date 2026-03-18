Dormitori abusivi salari da 5 euro l’ora e turni di 14 ore | le foto degli opifici cinesi dietro a Paul&Shark

Sono state pubblicate foto che mostrano dormitori abusivi, turni di lavoro di 14 ore e salari di soli 5 euro all’ora negli opifici cinesi utilizzati dalla Dama spa per la produzione di vestiti, ora al centro di un’inchiesta della Procura di Milano. Le immagini ritraggono ambienti di lavoro e di vita in condizioni spesso considerate irregolari. La vicenda riguarda il sistema di sfruttamento legato a questa attività industriale.