Dormitori abusivi salari da 5 euro l’ora e turni di 14 ore | le foto degli opifici cinesi dietro a Paul&Shark
Sono state pubblicate foto che mostrano dormitori abusivi, turni di lavoro di 14 ore e salari di soli 5 euro all’ora negli opifici cinesi utilizzati dalla Dama spa per la produzione di vestiti, ora al centro di un’inchiesta della Procura di Milano. Le immagini ritraggono ambienti di lavoro e di vita in condizioni spesso considerate irregolari. La vicenda riguarda il sistema di sfruttamento legato a questa attività industriale.
Dormitori abusivi, turni massacranti e salari da fame: come funzionava il sistema di sfruttamento negli opifici cinesi utilizzati dalla Dama spa per produrre vestiti, finito al centro di un'inchiesta della Procura di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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