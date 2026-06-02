San Martino dall' Argine scoperti lavoratori clandestini in un laboratorio di confezionamento
Durante un'operazione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova, sono stati trovati lavoratori clandestini in un laboratorio di confezionamento a San Martino dall'Argine. I militari hanno eseguito controlli che hanno portato alla scoperta di persone impiegate senza documenti e senza regolare contratto. Sono stati sequestrati materiali e attrezzature, e sono in corso accertamenti per verificare la posizione dei lavoratori e le eventuali violazioni.
Blitz dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova, insieme a personale della Compagnia Carabinieri di Viadana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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