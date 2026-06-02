San Martino dall' Argine scoperti lavoratori clandestini in un laboratorio di confezionamento

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un'operazione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Mantova, sono stati trovati lavoratori clandestini in un laboratorio di confezionamento a San Martino dall'Argine. I militari hanno eseguito controlli che hanno portato alla scoperta di persone impiegate senza documenti e senza regolare contratto. Sono stati sequestrati materiali e attrezzature, e sono in corso accertamenti per verificare la posizione dei lavoratori e le eventuali violazioni.

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