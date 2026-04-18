Blitz nella fabbrica di vestiti | 8 lavoratori in nero 2 clandestini

Da bresciatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento delle forze dell’ordine in un capannone industriale, sono stati scoperti otto lavoratori impiegati senza contratto e due persone risultate clandestine. Il sito, apparentemente dedicato alla produzione di abbigliamento, è stato sottoposto a controlli approfonditi che hanno portato al riscontro di irregolarità nel rapporto di lavoro e nella posizione degli individui presenti. Nessuna altra informazione su eventuali sanzioni o indagini in corso è stata comunicata.

Un capannone industriale apparentemente dedicato alla produzione di abbigliamento, trasformato in un luogo di sfruttamento e illegalità diffusa, stando a quanto accertato dalle forze dell’ordine. È quanto scoperto  a Prevalle, durante un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Salò.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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