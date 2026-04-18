Blitz nella fabbrica di vestiti | 8 lavoratori in nero 2 clandestini

Durante un intervento delle forze dell’ordine in un capannone industriale, sono stati scoperti otto lavoratori impiegati senza contratto e due persone risultate clandestine. Il sito, apparentemente dedicato alla produzione di abbigliamento, è stato sottoposto a controlli approfonditi che hanno portato al riscontro di irregolarità nel rapporto di lavoro e nella posizione degli individui presenti. Nessuna altra informazione su eventuali sanzioni o indagini in corso è stata comunicata.

Un capannone industriale apparentemente dedicato alla produzione di abbigliamento, trasformato in un luogo di sfruttamento e illegalità diffusa, stando a quanto accertato dalle forze dell’ordine. È quanto scoperto a Prevalle, durante un’operazione congiunta della Guardia di Finanza di Salò.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Fabbrica abusiva, lavoratori in nero: il blitz della polizia metropolitana Blitz a Cremano: 5 lavoratori in nero e reflui tossiciNel cuore di San Giorgio a Cremano, un’attività industriale illegale è stata smantellata dalla polizia metropolitana in un’azione decisa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fabbrica fantasma di sigarette: il VIDEO del blitz della Guardia di finanza; Operai reclusi e una fabbrica fantasma, scovato un maxi traffico illegale di sigarette (VIDEO): smantellato un impero criminale da 89 milioni; A caccia della droga. Blitz nel luogo del delitto con le unità cinofile. Il ruolo del macellaio; Maxi laboratorio del fumo in Fvg, scoperta fabbrica clandestina da un milione di sigarette al giorno: tre arresti. Rischio amianto e liquami pericolosi. San Benedetto, blitz nell’ex fabbrica dei frigoriferiNelle prime ore dell’alba di ieri è stata interdetta al traffico via Calatafimi dove si trova l’ex fabbrica dei frigoriferi Sgattoni, da decenni abbandonata. L’indagine, da parte delle autorità, ha ... corriereadriatico.it Blitz dei NAS: gravi irregolarità in un laboratorio di analisi nel BrindisinoGravi irregolarità in un laboratorio di analisi nel Brindisino: sospeso l’accreditamento regionale. Tanto è maturato a margine ... msn.com Pesca illegale, blitz di Guardia costiera e Asl: scatta il sequestro per 1,7 tonnellate di prodotti ittici Gran parte del pesce è stato dichiarato idoneo al consumo umano e sarà destinato alla Caritas Continua a leggere: https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cron - facebook.com facebook Blitz a Termini, sequestrati migliaia di articoli: multe e sigilli ai negozi "fuori regola" ift.tt/ElCSaLV x.com