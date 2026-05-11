Smantellato un laboratorio per il confezionamento della droga

Da casertanews.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di giovedì 7 maggio, la polizia ha arrestato un uomo di 60 anni a Capua durante un servizio mirato a contrastare il traffico di droga. Durante le operazioni, gli agenti hanno scoperto e smantellato un laboratorio domestico utilizzato per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Il laboratorio si trovava all’interno dell’abitazione dell’uomo, che è stato condotto in commissariato.

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Un vero e proprio laboratorio domestico per il confezionamento della droga: è quello messo in piedi da un 60enne di Capua che è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì 7 maggio dalla polizia nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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