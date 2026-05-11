Smantellato un laboratorio per il confezionamento della droga

Nella giornata di giovedì 7 maggio, la polizia ha arrestato un uomo di 60 anni a Capua durante un servizio mirato a contrastare il traffico di droga. Durante le operazioni, gli agenti hanno scoperto e smantellato un laboratorio domestico utilizzato per il confezionamento di sostanze stupefacenti. Il laboratorio si trovava all’interno dell’abitazione dell’uomo, che è stato condotto in commissariato.

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Un vero e proprio laboratorio domestico per il confezionamento della droga: è quello messo in piedi da un 60enne di Capua che è stato arrestato nel pomeriggio di giovedì 7 maggio dalla polizia nell'ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Palermo, smantellato laboratorio di droga: 172.000€ di bottino? Cosa sapere Finanzieri smantellano laboratorio di droga a Grisì arrestando due palermitani con 172. Ostia, smantellato hub della droga grazie a YouPolOstia, 20 aprile 2026 – Una maglia di controlli serrati della polizia di Stato ha avvolto le strade di Ostia, nell’obiettivo di rafforzare il... Argomenti più discussi: Il governo ancora all’assalto degli spazi autogestiti; Il borsone a staffetta e l'hub della droga all'Infernetto: in due gestivano deposito da 150 kg di stupefacenti; Castello di Cisterna, colpo al market della droga: maxi-sequestro da un chilo e trecento grammi nelle palazzine popolari; L'asse della droga tra Secondigliano e l'Albania: smantellato il patto del clan Di Lauro, 14 arresti. Faccie di due uomini che hanno falsificato banconote in un laboratorio in Essex in un'operazione di contraffazione sofisticata da 20 milioni di sterline reddit