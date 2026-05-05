A Cascina è stata inaugurata una casa comunità con un presidio sanitario aperto 24 ore su 24. Il servizio offre accesso a servizi sanitari integrati, garantendo assistenza continua ai cittadini. La struttura rappresenta un passo avanti per migliorare la presenza di servizi sul territorio e assicurare un supporto costante alla popolazione locale. La realizzazione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui servizi specifici offerti.

La sanità territoriale pisana aggiunge un nuovo importante tassello per la continuità assistenziale. Come anticipato da La Nazione nelle scorse settimane, è stata attivata a Cascina la nuova Casa della Comunità di via De André, un presidio fondamentale nel percorso di rafforzamento della sanità territoriale e di prossimità. La struttura, frutto di un investimento da 1 milione e 925mila euro di fondi del Pnrr, sarà di tipo Hub, ossia un centro di riferimento per un distretto sanitario operativo 24 ore su 24, sette giorni su sette con équipe multidisciplinari, diagnostica di base, e servizi infermieristici. All’interno della Casa della Comunità ha sede il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), che rappresenta un punto di riferimento per la popolazione nelle fasce orarie notturne e nei giorni festivi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa comunità a Cascina. Presidio sanitario h24: "Servizi integrati attivi"

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