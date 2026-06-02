San Giacomo è più connesso Ecco il primo Internet point

Da ilrestodelcarlino.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato aperto un nuovo Internet point nella sede dell’Associazione volontari di San Giacomo del Martignone. La struttura permette agli utenti di accedere a servizi di rete. L’inaugurazione si è svolta nei giorni scorsi.

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Inaugurato nei giorni scorsi l’internet point nella sede dell’Avsg (Associazione volontari di San Giacomo del Martignone). All’inaugurazione del point, nato da un lavoro di squadra, erano presenti il sindaco Paolo Iovino, il presidente della consulta terzo settore e cittadinanza attiva di Anzola, Antonio Giordano, la presidente Avsg, Tiziana Cannone, con tutto il consiglio, il presidente del centro culturale ricreativo Amarcord, Luigi Zocca, il presidente del consiglio di zona soci di Terre d’Acqua della Coop Alleanza 3.0, Federico Ghelfi. "Questo internet point – ha rilevato Iovino – è la dimostrazione evidente dei risultati che si ottengono quando la tecnologia riesce a fare squadra mettendo insieme realtà alle quali va il mio ringraziamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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