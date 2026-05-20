Trieste San Giacomo scopre le radici armene | appuntamento a San Giacomo

A Trieste, un evento si terrà presso la chiesa di San Giacomo, dove si approfondiranno le radici armene della comunità locale. L’iniziativa mira a esplorare il legame tra le tradizioni armene e le pratiche della zona di Barriera Vecchia, coinvolgendo anche la comunità rumena. Durante l’appuntamento, saranno presentate testimonianze e materiali storici che evidenziano i rapporti tra le diverse comunità presenti nella zona. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative di sicurezza e con l’obiettivo di promuovere la conoscenza reciproca.

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? Domande chiave Cosa porterà la comunità rumena a scoprire insieme agli armeni?. Come si intrecciano le tradizioni di San Giacomo e Barriera Vecchia?. Chi ha organizzato questo percorso tra le strade della V Circoscrizione?. Perché gli incontri si sono spostati dai centri verso le parrocchie?.? In Breve Sabato 23 maggio ore 17 presso l'Auditorium dell'Oratorio di San Giacomo. AraraTS e Comunità Rumena presentano tradizioni e cultura culinaria. Quarto appuntamento di un ciclo di 5 incontri per la V Circoscrizione. Precedenti coinvolgimenti delle comunità Greco-Orientale, Albanese Arberia e Islamica. Sabato 23 maggio alle ore 17, l’Auditorium dell’Oratorio di San Giacomo ospiterà il quarto incontro del ciclo Voci di comunità per esplorare le radici della presenza armena a Trieste. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste, San Giacomo scopre le radici armene: appuntamento a San Giacomo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monte San Giacomo, ritrovata un’impronta fossileTempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi, il – ha rinvenuto, in località Bosco Calvo nel Comune di Monte San Giacomo (SA), una lastra su cui è... “La farfalla che voleva volare con le aquile”, dall'8 marzo mostra fotografica al Bastione San GiacomoIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, alle ore 11.