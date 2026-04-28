Troppi pregiudicati in un internet point di via Plebiscito | disposta la chiusura per sette giorni

La polizia ha disposto la chiusura temporanea di un internet point in via Plebiscito, per sette giorni. L’attività del locale è stata sospesa a seguito di controlli che hanno riscontrato la presenza abituale di persone con precedenti penali. La decisione è stata presa in conseguenza delle verifiche svolte sul luogo. La chiusura mira a contrastare l’afflusso di soggetti con precedenti nella zona.

La polizia ha sospeso temporaneamente l’attività di un internet point della zona di via Plebiscito, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Bar di Palagonia chiuso per sette giorni: troppi pregiudicati tra i clientiLa Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea dell’attività di un bar di Palagonia, ritenuto nel tempo abituale luogo di aggregazione di... Irregolarità amministrative e pregiudicati come clienti, disposta la chiusura temporanea di un circoloIl provvedimento del questore seguente ai controlli effettuati da polizia di stato e polizia locale, che hanno riscontrato come le consumazioni... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Troppi disordini fuori dal locale: sospesa la licenza a Latina; Bar di Cibali chiuso per 7 giorni | troppi pregiudicati tra i clienti; Bar di Cibali chiuso per 7 giorni: troppi pregiudicati tra i clienti. «Troppi pregiudicati» tra i frequentatori Chiuso fino al 12 febbraio un bar a CorsicoMILANO - Troppi pregiudicati: con questa motivazione la Questura ha sospeso fino al 12 febbraio l’attività del bar El Dorado, in via Montello, a Corsico. Il locale era diventato da tempo un luogo di ... milano.corriere.it SOSPESA PER 7 GIORNI DALLA POLIZIA DI STATO L’ATTIVITÀ DI UN BAR DEL QUARTIERE CIBALI DIVENTATO ABITUALE RITROVO DI PREGIUDICATI La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un bar ubicato nel quartiere Cibali, nella - facebook.com facebook