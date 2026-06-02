Il ministro ha partecipato a una cerimonia pubblica per la Festa della Repubblica, suscitando reazioni contrastanti. Alcuni critici hanno commentato la scelta di presenziare all’evento, evidenziando differenze di opinioni sulla partecipazione politica durante questa giornata. La partecipazione è stata segnalata come motivo di discussione sui social e tra gli esponenti politici. Non sono stati riportati altri dettagli sulla manifestazione o sui commenti ufficiali.

Il giorno della Festa della Repubblica si trasforma in un nuovo terreno di confronto politico. L’assenza di Matteo Salvini alla tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali non passa inosservata e alimenta immediatamente reazioni, interpretazioni e letture divergenti all’interno della maggioranza e dell’opposizione. Mentre si moltiplicano le domande sulla sua mancata partecipazione, dal Ministero delle Infrastrutture arriva una difesa netta. Salvini assente 2 giugno alla parata dei Fori Imperiali. La mancata presenza del vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali diventa subito caso politico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Salvini e la festa del 2 giugno: scoppia la polemica sul ministro

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