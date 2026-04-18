Durante una manifestazione a Milano, un rappresentante del fronte sovranista internazionale ha pronunciato un duro attacco contro l’Europa, definendola “malefica” e criticando le sue politiche economiche e migratorie. L’evento ha visto la partecipazione di diversi esponenti di questo fronte, che hanno espresso il loro dissenso nei confronti delle decisioni e delle linee politiche dell’Unione Europea. La dichiarazione ha suscitato reazioni e commenti tra i presenti.

Un nuovo affondo contro l’Europa e le sue politiche economiche e migratorie arriva dal palco di Milano, dove si è tenuta una manifestazione che ha riunito esponenti del fronte sovranista internazionale. Al centro del dibattito, temi come immigrazione, economia e sovranità nazionale. Nel suo intervento, Matteo Salvini ha attaccato duramente l’Unione europea e il Fondo monetario internazionale, definendoli una “accoppiata malefica”, chiedendo lo stop al Green Deal e al Patto di stabilità. La manifestazione si è svolta in Milano, in piazza Duomo, dove lo slogan “In Europa padroni a casa nostra” ha fatto da filo conduttore all’evento organizzato dai cosiddetti Patrioti europei.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Europa malefica”, Salvini shock alla manifestazione. Scoppia la polemica

Notizie correlate

Leggi anche: Remigrazione, Salvini riunisce a Milano i Patrioti per l’Europa: Meloni si defila, Forza Italia boccia la manifestazione

Alla Fontana di Trevi "addetti alla biglietteria pagati 4,50 euro l'ora". Scoppia la polemicaFratelli d’Italia attacca il sindaco Roberto Gualtieri e la sinistra: “Prima invocano il reddito di cittadinanza, ma poi razzolano male…” “Il sindaco...

Tutti gli aggiornamenti

Salvini dal palco dei Patrioti: No a esercito Ue, vogliamo la pace. E a Orban dice continuiamo insiemeIl vicepremier al termine del corteo punta il dito contro Commissione europea e Fmi: Accoppiata malefica e chiede stop al patto di stabilità e la riapertura delle forniture del gas dalla Russia ... adnkronos.com

Salvini: stop a Green Deal e Patto di Stabilità, torniamo a comprare gas e petrolio dalla RussiaSospendere le regole del Patto di stabilità che «stanno bloccando la nostra economia» e quel «mostro ideologico chiamato Green Deal». Fare come gli Usa «che hanno sospeso le sanzioni ... msn.com