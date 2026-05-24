Un nuovo referendum sul nucleare? La frase del ministro Ciriani sul voto inevitabile Scoppia la polemica e ci ripensa
Il ministro per i Rapporti con il parlamento aveva suggerito che un nuovo referendum sul nucleare fosse inevitabile, suscitando polemiche. Tuttavia, successivamente ha chiarito di aver frainteso le dichiarazioni e di non aver mai confermato l’organizzazione di un nuovo voto popolare sulla questione. La polemica è scoppiata dopo le sue affermazioni iniziali, che avevano lasciato intendere un possibile ritorno al voto referendario. Al momento non sono stati annunciati piani ufficiali riguardo a un eventuale nuovo referendum sul nucleare.
Ma quindi ci sarà un nuovo referendum sul ritorno del nucleare? Così sembrava suggerire ieri Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il parlamento, salvo poi fare dietrofront. Intervenendo al Festival dell’economia di Trento, il fedelissimo di Giorgia Meloni ha rivendicato l’impegno del governo per reinserire l’energia atomica nel mix energetico italiano: «Noi speriamo quanto prima di poter finalmente impiantare centrali di nuova generazione nel nostro Paese, come avviene in Francia come avviene in tanti Paesi da cui noi importiamo energia elettrica prodotta dal nucleare». Lo sprint per approvare la legge delega «entro l’estate». A dettare i tempi è stata la stessa premier, che nei giorni scorsi ha auspicato di veder approvata la legge delega entro la fine dell’estate. 🔗 Leggi su Open.online
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