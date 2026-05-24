Un nuovo referendum sul nucleare? La frase del ministro Ciriani sul voto inevitabile Scoppia la polemica e ci ripensa

Notizia in breve

Il ministro per i Rapporti con il parlamento aveva suggerito che un nuovo referendum sul nucleare fosse inevitabile, suscitando polemiche. Tuttavia, successivamente ha chiarito di aver frainteso le dichiarazioni e di non aver mai confermato l’organizzazione di un nuovo voto popolare sulla questione. La polemica è scoppiata dopo le sue affermazioni iniziali, che avevano lasciato intendere un possibile ritorno al voto referendario. Al momento non sono stati annunciati piani ufficiali riguardo a un eventuale nuovo referendum sul nucleare.