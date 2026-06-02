Il vicepremier non ha partecipato alla parata del 2 giugno, spiegando di essere impegnato al ministero. La presidente del Consiglio, insieme ai presidenti di Senato e Camera e ad altri ministri, hanno preso parte all’evento. La Russa ha commentato che ognuno può essere presente dove preferisce. La cerimonia si è svolta con la partecipazione di numerosi esponenti politici di alto livello.

Dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, passando per il vicepremier Antonio Tajani e anche i ministri, come Giuseppe Valditara, Carlo Nordio e Gilberto Pichetto Fratin. Tutti nel palco d’onore insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i vertici militari per partecipare alla tradizionale parata del 2 giugno. Il grande assente è stato però l’altro vicepremier, il leader della Lega Matteo Salvini. Non è la prima volta che l’attuale ministro alle Infrastrutture e trasporti diserta la cerimonia della Festa della Repubblica. Questa volta, però, la sua assenza è stata fatta presente agli altri esponenti del partito di governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salvini diserta (ancora) la parata del 2 giugno: “Al lavoro al ministero”. La Russa: “Ognuno è dove vuole”

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