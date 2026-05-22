Festa della Repubblica | dove vedere la parata del 2 giugno a Roma

Il 2 giugno 2026 Roma ospiterà la parata militare lungo via dei Fori Imperiali, in occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana. La manifestazione si svolgerà nel centro storico della città, con forze armate e associazioni civili coinvolte nella cerimonia. La giornata prevede anche eventi collaterali e iniziative pubbliche, che si svolgeranno in diverse zone della capitale. La parata rappresenta uno degli appuntamenti principali della giornata, attirando numerosi spettatori e media.

Il 2 giugno 2026 Roma celebra il 80° anniversario della Repubblica Italiana con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali, uno degli eventi più solenni e spettacolari dell’anno. Una manifestazione che coinvolge Forze Armate, corpi civili dello Stato e migliaia di cittadini, tra romani e turisti. L’Italia compie 80 anni: la Festa della Repubblica del 2 giugno. Quest’anno la Repubblica Italiana taglia il traguardo dell’ 80esimo anniversario. La sua storia ha inizio il 2 giugno 1946 quando, grazie a un referendum a suffragio universale che vide per la prima volta la partecipazione attiva delle donne, gli italiani scelsero di lasciarsi alle spalle la monarchia per inaugurare la nuova stagione repubblicana. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Rome Italy, This is ROME RIGHT NOW, May 2026 | Roma Walks

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