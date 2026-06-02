A Salerno è stata annunciata la nuova giunta guidata dal sindaco De Luca. Nino Savastano mantiene il ruolo di assessore, mentre sono stati nominati due nuovi assessori, uno dei quali è stato assegnato a Memoli. La composizione del team di governo è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici. Restano da chiarire eventuali modifiche all’organizzazione dei servizi sanitari nelle periferie della città.

? Domande chiave Chi sono i nuovi assessori che affiancheranno Nino Savastano?. Come cambierà l'accesso ai servizi sanitari nelle periferie di Salerno?. Perché la lista socialista ha escluso la candidata più votata?. Quali deleghe cruciali manterrà direttamente il sindaco De Luca?.? In Breve Nino Savastano assume vicesindaco dopo aver ottenuto 1.701 preferenze elettorali.. Paky Memoli gestisce sanità territoriale puntando su case e ospedali di comunità.. Rocco Galdi e Dario Loffredo curano rispettivamente mobilità e urbanistica comunale.. Alessandro Ferrara e Massimiliano Natella restano ai vertici di turismo e ambiente.. Vincenzo De Luca ufficializza la nuova giunta: Savastano entra in gioco con tre deleghe chiave. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Salerno, la nuova giunta di De Luca: Savastano e Memoli nei ruoli chiave

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