Salerno la nuova giunta De Luca è ufficiale | 8 assessori e subito delibere anti-maranza

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Salerno, la nuova giunta guidata da De Luca è stata ufficialmente insediata con otto assessori. Subito sono state adottate delibere per contrastare l'uso di fuochi artificiali abusivi e la musica diffusa in strada senza autorizzazione. Le sanzioni sono state stabilite per entrare in vigore già dal primo giorno di mandato.

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Lotta a fuochi artificiali abusivi e musica "sparata" in strada,: De Luca fissa sanzioni immediate già dal giorno dell'insediamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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