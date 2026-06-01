Salerno la nuova giunta De Luca è ufficiale | 8 assessori e subito delibere anti-maranza
A Salerno, la nuova giunta guidata da De Luca è stata ufficialmente insediata con otto assessori. Subito sono state adottate delibere per contrastare l'uso di fuochi artificiali abusivi e la musica diffusa in strada senza autorizzazione. Le sanzioni sono state stabilite per entrare in vigore già dal primo giorno di mandato.
Lotta a fuochi artificiali abusivi e musica "sparata" in strada,: De Luca fissa sanzioni immediate già dal giorno dell'insediamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Salerno.
Notizie e thread social correlati
De Filippo vara la nuova giunta: Sferragatta al Bilancio, Bove e Cioffi nuovi assessoriIl sindaco di Maddaloni ha annunciato la composizione della nuova giunta comunale.
Proclamazione sindaco di Salerno, la strana scelta di De Luca: iniziato il toto-assessoriLa proclamazione di Vincenzo De Luca a sindaco di Salerno si è svolta questa mattina alle nove, presso il municipio.
Temi più discussi: SALERNO, CARICO DI EX PER LA NUOVA GIUNTA: ECCO LE IPOTESI –; Comune di Salerno, De Luca prepara la Giunta. Fico: Gli ho mandato un messaggio di auguri; De Luca trionfa a Salerno: Ora al lavoro senza respiro; Salerno, De Luca a lavoro sulla giunta.
NUOVA GIUNTA AL COMUNE DI SALERNO Immediatamente dopo la proclamazione ufficiale del sindaco, è stata nominata la nuova giunta del Comune di Salerno che risulta così composta: Giovanni Savastano – Sport, Politiche Giovanili (Vicesindaco) Paol facebook
Salerno, De Luca lavora alla nuova giunta: Savastano verso lo Sport salernonotizie.it/2026/06/01/sal… x.com
come si sta aggiornati sui progressi fatti dalla giunta comunale di un comune? reddit
Salerno, De Luca lavora alla nuova giunta: Savastano verso lo SportSarà proclamato ufficialmente sindaco per la quinta volta, ma Vincenzo De Luca — salvo cambi di programma — non prenderà parte alla cerimonia in programma oggi in Comune. Una scelta in linea con il ... salernonotizie.it
Comune Salerno, domani proclamazione eletti: De Luca diserterà, in arrivo la giuntaNella mattinata di domani, lunedì 1° giugno, a Palazzo Guerra, arriverà la proclamazione del sindaco e dei consiglieri comunali, dopo l’esito della tornata elettorale amministrativa a Salerno. Evento ... salernonotizie.it