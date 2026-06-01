Salerno c’è la nuova giunta | Savastano unica novità

Il nuovo sindaco di Salerno ha annunciato una giunta composta quasi interamente da assessori confermati, con l’unica novità rappresentata da Savastano. La scelta è stata motivata dal forte consenso ottenuto dalla precedente amministrazione. La composizione della giunta rimane quindi molto simile a quella precedente, senza variazioni significative. La comunicazione è stata fatta attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui ruoli specifici o eventuali cambiamenti nelle deleghe.

È una giunta fotocopia quella scelta dal nuovo sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, che nel comunicare i nomi degli assessori ha motivato le conferme richiamando il largo consenso ottenuto dagli uscenti. Massimiliano Natella all’Ambiente, Paola De Roberto alle Politiche sociali, Rocco Galdi alla mobilità hanno raddoppiato le preferenze rispetto alla precedente amministrazione, segno che gli elettori hanno apprezzato il loro lavoro. Riconferma anche per Alessandro Ferrara al Turismo così come Gaetana Falcone, confermata alla Pubblica Istruzione. L’unica novità è rappresentata da Nino Savastano, il candidato più votato della lista... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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