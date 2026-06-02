Salasso Milan si blocca il calciomercato di Cardinale | saltano i tre riscatti da 63 milioni

Il calciomercato di Milan si ferma dopo il mancato riscatto di tre giocatori. La Dinamo Zagabria, l'Atalanta e il Fulham non hanno esercitato le opzioni di riscatto per Ismaël Bennacer, Yunus Musah e Samuel Chukwueze, rispettivamente. La cifra totale dei riscatti non è stata versata, interrompendo le trattative e lasciando i giocatori senza contratto con le rispettive squadre. La decisione ha causato uno stop alle trattative di mercato per il club.

Il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League ha aperto una ferita profonda nei conti del Milan. Il danno economico immediato è stimato in 38,5 milioni di euro di mancati introiti, una cifra che l'ingresso in Europa League compensa solo parzialmente con un tesoretto di 14 milioni di euro. A complicare drasticamente la strategia finanziaria della proprietà RedBird si aggiunge ora un pesante effetto boomerang dal calciomercato: il triplo ritorno dai prestiti di Ismaël Bennacer, Yunus Musah e Samuel Chukwueze. Come rivelato dal Corriere dello Sport, Dinamo Zagabria, Atalanta e Fulham hanno comunicato ufficialmente la decisione di non esercitare il diritto di riscatto fissato l'estate scorsa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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