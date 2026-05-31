Il Milan si trova in una fase di confronto tra diverse opzioni tecniche. L'ultimatum di un dirigente sta per scadere, mentre il club valuta tra il duo Rangnick-Glasner, sostenuto da Calvelli, e la coppia Slot-Planes, preferita da Ibrahimovi?. La scelta del nuovo allenatore e del management è al centro di un confronto interno, con decisioni ancora da definire.

Il countdown dei 7-10 giorni fissato lunedì 25 maggio dal proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, è ufficialmente scaduto. Dopo i licenziamenti in tronco del vecchio management (Furlani, Moncada, Tare e Allegri), le caselle di amministratore delegato, direttore tecnico, direttore sportivo e allenatore del Milan per la stagione 2026-2027 rimangono per ora clamorosamente vuote. Dietro questo apparente immobilismo non c'è una mancanza di idee, ma una profonda guerra di potere interna che sta spaccando il club in due fazioni contrapposte. Tanto per cambiare. Da un lato troviamo la visione aziendale e macroeconomica di RedBird; dall'altro l'anima di campo rappresentata dal Senior Advisor dell'area sportiva. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Caos Milan, saltano i piani di Cardinale? La rivelazione sul dissidio tra Ibrahimovi? e Calvelli

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