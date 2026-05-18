Calciomercato Inter | il tesoretto per l’estate sale a 90 milioni tra riscatti e addii eccellenti Quali saranno le mosse del club
L’Inter ha a disposizione circa 90 milioni di euro tra riscatti e addii eccellenti in vista del prossimo calciomercato estivo. La società sta valutando le mosse da compiere per rafforzare la rosa, con alcune operazioni già in programma. La cifra comprende le risorse derivanti da cessioni di giocatori e dagli eventuali acquisti necessari. Le decisioni si concentrano sulla gestione del budget disponibile, senza ancora dettagli su nomi o strategie specifiche.
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