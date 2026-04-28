lavoro arriva il salario giusto

Il governo ha annunciato un intervento sul tema del lavoro, puntando a definire un salario equo. La proposta non si basa sui valori stabiliti dalla legge, ma su un importo determinato da altri criteri. La misura mira a garantire una retribuzione più adeguata per i lavoratori, senza però indicare dettagli specifici sui parametri adottati. La decisione coinvolge diverse parti e si inserisce in un dibattito più ampio sulla tutela dei diritti dei lavoratori.

Il governo sceglie la leva del "salario giusto", che non è quello legale, ma quello fissato dai contratti collettivi più rappresentativi, sia per dare scacco ai cosiddetti "accordi pirata" sia come presupposto amministrativo e vincolo per ottenere gli incentivi previsti per le assunzioni da parte delle imprese di giovani, donne e disoccupati delle aree Zes: fino a 800 euro mensili. Sarà questa la chiave di volta del decreto Primo Maggio. Il provvedimento è pronto e verrà approvato a stretto giro in vista della Festa dei lavoratori. Ha ottenuto, secondo fonti beninformate, il via libera di tutte le parti sociali, salvo le riserve della Cgil. Il cuore politico del decreto è, dunque, nel capitolo sul salario giusto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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