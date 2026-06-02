? Punti chiave Chi riceverà l'aumento specifico del 6% rispetto alla media?. Come influirà questa decisione sul potere d'acquisto delle famiglie?. Perché la Commissione ha scelto una cifra intermedia tra sindacati e imprese?. Quali rischi comporta questo aumento per l'inflazione e i tassi d'interesse?.? In Breve Aumento del 6% per 100.000 dipendenti con i redditi più bassi.. Paga oraria minima passa da 24,95 a 26,44 dollari.. Inflazione registrata dall'Australian Bureau of Statistics al 4,2% ad aprile.. Sindacati chiedevano 6% mentre l'Australian Chamber of Commerce proponeva 3,5%..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salari in aumento: +4,75% per 3 milioni di lavoratori dal 1° luglio

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