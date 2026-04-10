Pantheon dal primo luglio scatta l' aumento sul prezzo del biglietto Tutte le informazioni
A partire dal primo luglio, il prezzo del biglietto per visitare il Pantheon passerà da cinque a sette euro. La modifica riguarda tutte le categorie di visitatori e sarà valida immediatamente, senza ulteriori comunicazioni. Il monumento, uno dei principali punti di interesse della città, continuerà a essere accessibile con il nuovo costo. Le tariffe aggiornate entreranno in vigore dalla data stabilita.
Aumenta il prezzo del biglietto per entrare al Pantheon. Dal primo luglio, infatti, il costo per accedere al monumento passerà da 5 a 7 euro. L’ingresso resterà invece gratuito per i residenti a Roma.L’annuncio è arrivato dal ministero della Cultura e rappresenta la novità più importante della. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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