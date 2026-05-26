Il presidente di Confindustria ha dichiarato che i salari sono bassi, ma non ha specificato come aumentare le retribuzioni. La presidente del Consiglio non ha affrontato il tema durante le sue dichiarazioni.

Il presidente di Confindustria “ha detto che sono bassi” i salari, “non ha detto come fare ad alzarli e la presidente del Consiglio non ha parlato del tema. Questo è un problema perché l’aumento dei salari è un tema fondamentale, oggi c’è un’emergenza”. Così il segretario Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’assemblea di Confindustria. “Per quello che riguarda le politiche energetiche sui titoli siamo totalmente d’accordo. Pensiamo però che ci sia un punto fondamentale: il problema non lo risolvo tra 20 anni se avrò il nucleare. La crisi energetica c’è adesso e la quantità di investimenti che devono essere fatti sulle fonti rinnovabili va fatta adesso, compreso il fatto di costruire in Italia una filiera produttiva che sia capace di produrre tutto quello che c’è da produrre, senza andare a comprare in Cina o da altre parti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Landini: "Aumento salari tema fondamentale ma Meloni non ne parla"

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Landini su Meloni a Confindustria: Evitiamo campagna elettorale, problemi vanno risolti ora

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