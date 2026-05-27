Proseguono gli appuntamenti di Repubblica 80 | il 29 maggio la mostra dedicata alle Madri Costituenti
Il 29 maggio si svolgerà a Palomar una mostra dedicata alle Madri Costituenti, parte degli eventi di “Repubblica 80”. Il giorno successivo, il 30 maggio, sono previsti la consegna degli attestati ai familiari degli eletti del 1946.
Arezzo, 27 maggio 2026 – a Palomar e il 30 maggio la consegna degli attestati ai familiari degli eletti del 1946. Doppio appuntamento a San Giovanni Valdarno per la rassegna dedicata agli ottant’anni della nascita della Repubblica italiana, tra memoria e approfondimento storico Dopo la partecipazione e l’interesse registrati nei primi appuntamenti della rassegna “Repubblica 80 – Il suffragio universale e la nascita della democrazia italiana”, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno per celebrare gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica italiana e dall’introduzione del suffragio universale, prosegue il calendario di iniziative con due appuntamenti particolarmente significativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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