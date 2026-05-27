Arezzo, 27 maggio 2026 – a Palomar e il 30 maggio la consegna degli attestati ai familiari degli eletti del 1946. Doppio appuntamento a San Giovanni Valdarno per la rassegna dedicata agli ottant’anni della nascita della Repubblica italiana, tra memoria e approfondimento storico Dopo la partecipazione e l’interesse registrati nei primi appuntamenti della rassegna “Repubblica 80 – Il suffragio universale e la nascita della democrazia italiana”, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno per celebrare gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica italiana e dall’introduzione del suffragio universale, prosegue il calendario di iniziative con due appuntamenti particolarmente significativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Proseguono gli appuntamenti di “Repubblica 80”: il 29 maggio la mostra dedicata alle Madri Costituenti

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