Repubblica 80 | la mostra dedicata alle Madri Costituenti e la consegna degli attestati ai familiari degli eletti del 1946

Durante la mostra “Repubblica 80” dedicata alle Madri Costituenti, sono stati consegnati attestati ai familiari degli eletti del 1946. La rassegna, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, celebra gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica italiana e si focalizza sul suffragio universale e sulla nascita della democrazia nel paese. Gli appuntamenti hanno riscosso un interesse crescente tra i partecipanti.

Dopo la partecipazione e l’interesse registrati nei primi appuntamenti della rassegna “Repubblica 80 – Il suffragio universale e la nascita della democrazia italiana”, promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno per celebrare gli ottant’anni dalla nascita della Repubblica italiana e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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