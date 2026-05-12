Stasera su Rai 2 va in onda la prima semifinale dell'Eurovision 2026, con orari specifici per ciascuna fase dello spettacolo. La serata prevede l'esibizione di diversi artisti in gara, oltre a una performance fuori concorso di Sal Da Vinci. La scaletta include momenti dedicati alle esibizioni, introduzioni e intervalli tra le varie parti dello show. La trasmissione si svolge nel rispetto delle date e degli orari comunicati in precedenza.

Dall'inizio dello show agli artisti in gara fino all'esibizione fuori concorso di Sal Da Vinci: tutti gli orari della prima semifinale di Eurovision 2026 in diretta da Vienna Stasera alle 21:00 su Rai 2, in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, andrà in onda la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2026, ospitato dall'Austria dopo la vittoria di JJ un anno fa. Conduttori della versione internazionale saranno Victoria Swarovski (cantante, pilota ma soprattutto ereditiera dell'impero dei celebri cristalli) e Michael Ostrowski. Il commento in italiano è affidato a Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Una serata in cui l'Italia sarà rappresentata non soltanto da Sal Da Vinci con la sua Per sempre sì, ma anche da Senhit per San Marino, che si esibisce in coppia con Boy George.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Scaletta Eurovision 2026, orari della prima semifinale stasera su Rai 2: c’è Sal Da Vinci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini sul muletto con Arisa: facciamo serata

Notizie correlate

Scaletta Eurovision 2026: l’ordine dei cantanti e gli orari della prima semifinale, atteso Sal da VinciL'Eurovision Song Contest parte ufficialmente con la prima semifinale con 15 paesi che si contenderanno 10 posti.

Eurovision 2026, scaletta prima semifinale e quando canta Sal Da VinciVienna, 12 maggio 2026 - Comincia la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest.

Argomenti più discussi: Ecco perché a Eurovision 2026 la scaletta conta: l'ordine d'uscita ufficiale dei cantanti nelle due semifinali; Eurovision Song Contest 2026: come seguirlo in diretta tv e in streaming dall'Italia; Eurovision Song Contest 2026, la guida: dai cantanti alle scalette; A che ora inizia e finisce Eurovision 2026? La scaletta della prima serata: oggi c'è Sal Da Vinci.

Eurovision Song Contest 2026 in onda questa sera: dove vederlo, la scaletta, Sal Da Vinci, i conduttori, quando va in onda la finale • Tutto pronto per l'Eurovision 2026: Sal Da Vinci debutta domani sul palco di Vienna. Ecco gli orari, il canale TV e co… x.com

Leak sul closing act del mainstage di Knockout 2026 reddit

Scaletta Eurovision 2026, orari della prima semifinale stasera su Rai 2: c’è Sal Da VinciScopri la scaletta con tutti gli orari della prima semifinale di Eurovision 2026 stasera su Rai 2: artisti in gara, apertura show e l’esibizione di Sal Da Vinci. movieplayer.it