ultimo appuntamento stasera su rai 2 con belve 2026 ospiti romina power sal da vinci e elena santarelli

U ltimo appuntamento stasera con Belve 2026, il programma di interviste cult condotto da Francesca Fagnani. Stasera alle 21.20 su Rai 2 gli ospiti previsti sono Romina Power, Elena Santarelli e il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci. Sal Da Vinci a “Domenica In”: «L’amore è un mestiere, ed è un dovere insegnarlo ai figli» X Leggi anche › Sal Da Vinci si prende Sanremo, e l’Italia, con “Per sempre sì” Belve 2026, ospiti 28 aprile: le interviste di stasera a Romina Power, Elena Santarelli e Sal Da Vinci. Romina Power a Belve 2026: «Quella notte in compagnia di Keith Richards». In un’intervista profonda ma divertente Romina Power ripercorre la sua vita tra infanzia in solitudine, e un’adolescenza inquieta fino al dolore per la figlia scomparsa e al sodalizio trentennale con Al Bano.🔗 Leggi su Iodonna.it

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Temi più discussi: Belve in tv oggi 28 aprile, ospiti e anticipazioni dell'ultima puntata; Romina Power dedica un post a Francesca Fagnani, lei le risponde: lo scambio alimenta l'attesa per l'intervista a Belve; Belve stasera l’ultima puntata | ospiti orari e anticipazioni.

Belve chiude col botto: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata finale del 28 aprileStasera su Rai 2 l’ultima puntata di Belve: ospiti Romina Power, Sal Da Vinci ed Elena Santarelli con Francesca Fagnani. Anticipazioni e curiosità. alfemminile.com

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Martedì 28 aprile torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani e giunto alla settima stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì alle 21.20. Tra gli ospiti della puntata Romina Power, in un’intervista inedita, profonda - facebook.com facebook

L'ospite di questa sera sarà Romina Power! Ci vediamo alle 20.20 su #Rai3! #Kong x.com