Sabalenka e Osaka hanno vinto nel torneo di Roland Garros, entrambi sulla terra battuta. La polacca Chwalinska ha recuperato da uno svantaggio contro Sakkari, vincendo il match. Si osserva un cambiamento nelle performance a Parigi, legato a modifiche nella preparazione atletica dei giocatori. Le due campionesse hanno conquistato il titolo dopo aver superato le rispettive avversarie. La competizione ha mostrato variabili nelle strategie e nelle condizioni fisiche dei partecipanti.

? Domande chiave Come ha fatto Chwalinska a ribaltare lo svantaggio contro Sakkari?. Perché la preparazione atletica sta cambiando i risultati a Parigi?. Cosa ha spinto Djokovic ad abbandonare la PTPA proprio ora?. Come influirà la crisi tra Alcaraz e Ferrero sul suo percorso?.? In Breve Chwalinska batte Sakkari 1-6 6-3 6-2 dopo aver superato il ranking delle qualificazioni.. Parry supera Anisimova 6-3 4-6 7-6(3) grazie alla precisione nel tie-break decisivo.. Kalinskaya vince contro Osorio 6-3 0-6 6-2 dopo un crollo fisico nel secondo set.. Novak Djokovic abbandona la PTPA fondata nel 2020 insieme a Vasek Pospisil.. Sabalenka e Osaka dominano i centrali a Parigi: analisi tecnica del settimo giorno a Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roland Garros, Sabalenka e Osaka trionfano sulla terra battuta

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