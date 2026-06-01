Cobolli batte Svajda e vola ai quarti col brivido al Roland Garros | Me la sono fatta sotto

Flavio Cobolli ha superato Svajda ai ottavi di finale di Roland Garros, qualificandosi per i quarti. Durante il match, ha dichiarato di aver avuto un momento di paura, affermando di essersi quasi fatto sotto. La partita si è conclusa con la vittoria di Cobolli, che ora si prepara ai prossimi incontri nel torneo.

Flavio Cobolli vola ai quarti del Roland Garros dopo aver battuto Svajda ma ammette di aver avuto paura per un attimo: "Me la sono quasi fatta sotto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Continua il sogno per Flavio Cobolli che batte in quattro set Svajda negli ottavi di finale del Roland Garros e strappa così il pass per i quarti #Corrieredellospor #Cobolli x.com

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