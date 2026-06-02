Russia | sottomarini nucleari e caccia Su-35 verso il Giappone

La Russia ha inviato sottomarini nucleari e caccia Su-35 verso il Giappone. La presenza militare si aggiunge a una serie di movimenti della Flotta del Pacifico, che sta schierando nuovi asset nucleari. Non sono stati comunicati dettagli specifici su rotte o quantità. Le autorità russe non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle motivazioni di tali spostamenti. La situazione è monitorata dalle forze militari della regione.

? Punti chiave Come influenzerà l'asse Mosca-Pechino la sicurezza del Giappone?. Quali nuovi asset nucleari sta schierando la Flotta del Pacifico?. Perché il Giappone sta cambiando la sua dottrina difensiva?. Cosa comporta l'espansione delle basi russe nella penisola della Kamchatka?.? In Breve Spostamento sottomarini classe Borei e caccia Su-35 verso Mare di Ochotsk e Curili. Aumento sottomarini nucleari e missili Kinzhal nelle acque limitrofe al Giappone. Potenziamento difese militari e budget nazionale nell'isola di Hokkaido. Espansione infrastrutture base sottomarini nella penisola della Kamchatka. Schieramento militare russo nell’Estremo Oriente: caccia Su-35 e sottomarini nucleari in movimento verso il Giappone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Russia Sent Bombers & a Sub to Cut NATO's Cables — The Response Was INSTANT

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